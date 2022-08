Tennis, a Igea Rubina Marta De Ponti e Sveva Azzurra Pansica in finale

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:26 - 10 Agosto 2022

Gran finale questa sera alle 20 per il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo del Gelso dotato di 1.000 euro di montepremi. Protagoniste del match-clou saranno la giovane santarcangiolese Sveva Azzurra Pansica, vera sorpresa del torneo bellariese, e la riminese Rubina Marta De Ponti. In semifinale la 2.7 portacolori della Virtus Bologna, seguita a Pinarella dallo staff tecnico del Ten Sport Center, ha battito 7-5, 6-2 la 2.3 riminese Emma Ferrini (n.1), portacolori della Coopesaro Tennis, mentre la 2.4 Rubina Marta De Ponti, portacolori del Bal Lumezzane, testa di serie n.2, si è imposta per 6-2, 6-2 sull’altra 2.4 Emma Belluomini, testa di serie n.3. Dunque una finale tutta da vivere sui campi del Club di Igea Marina.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.