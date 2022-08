I ristoratori: 'stop abusivismo', arriva la replica. 'Non siete dei santi'

Attualità

Tensione tra Confcommercio Rimini e Confartigianato Imprese Rimini, scatenata da un intervento di Gaetano Callà, presidente della Fipe, sull'abusivismo legato al mondo della ristorazione.



Callà aveva lamentato l'assenza di controlli e la concorrenza subita dai ristoratori a causa di "sagre non autentiche, agriturismi veri solamente nel nome, circoli privati che diventano ristoranti e discoteche, spiagge apparecchiate con centinaia di coperti, street food e food track, pranzi e cene nei campi", ma anche a causa di "artigiani che somministrano".Una precisazione che scatena la reazione di Confartigianato: "Comprensibile la necessità di godere di un applauso - si legge nella nota - ma affermare che c’è un dilagante e tollerato abusivismo, ovviamente di tutti tranne che della categoria rappresentata (e nel suo caso anche esercitata), è una posizione che non condividiamo e che riteniamo anche offensiva nei confronti di chi i controlli li effettua tutti i giorni". In sostanza Confartigianato evidenzia che le irregolarità vengono poste in essere anche da ristoratori, e come tutte le irregolarità, sono sanzionate. "I controlli ci sono e non solo per i ristoranti, che non risulta categoria in ordine di beatificazione, ma per tutti", evidenzia Confartigianato. "Stare in piedi sulla sedia a spargere patenti di abusivismo serve giusto all’applauso quotidiano", chiosa la nota.