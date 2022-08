Calcio Eccellenza, Nicholas Marra ultimo arrivato in casa Victor San Marino

Sport

| 10:18 - 10 Agosto 2022

Nicholas Marra e il ds Bollini.



Il Victor San Marino ingaggia Nicholas Marra. Seconda punta e trequartista, classe 2002, arriva in biancazzurro a titolo temporaneo dal Ravenna dopo l’esperienza fatta l’anno scorso in Eccellenza con la Del Duca Grama (8 gol in 14 partite prima di subire un grave infortunio). L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo del giocatore italiano al termine della stagione sportiva 2022/2023.



Nel frattempo proseguono gli impegni della preseason per i biancazzurri allenati da Stefano Cassani: stasera - mercoledì - alle ore 19 e alle ore 20, allo stadio comunale “Carlo Brigo” di Morciano di Romagna (Rimini), affronteranno rispettivamente lo United Riccione (club romagnolo neopromosso in serie D) e la Vis Pesaro (squadra marchigiana militante in serie C) in un triangolare amichevole.



E non è finita qui, perché capitan Ambrosini e compagni sfideranno in altri test amichevoli il Forlì (sabato 13 agosto nell’antistadio 1 dello stadio “Tullo Morgagni” di Forlì), la San Marino Academy U19 (giovedì 18 agosto allo Stadium di Acquaviva – Rsm) e la squadra Primavera del Rimini (domenica 21 agosto allo stadio “Romeo Neri” di Rimini) prima di tuffarsi nel Campionato di Eccellenza e nella Coppa Italia Eccellenza e Promozione dal 28 agosto in poi.