A Pennabilli torna la cena in bianco in piazza Vittorio Emanuele II

Eventi

Pennabilli

| 09:57 - 10 Agosto 2022

Cena in bianco a Pennabilli (foto di una precedente edizione pre Covid).

Dopo un anno di pausa, la Cena in bianco torna a Pennabilli, L'idea di base è quella del flash mob, ossia un incontro che coinvolge e movimenta tantissime persone e che per questa occasione trasformerà la piazza in un ristorante a cielo aperto.

La cena è all’insegna delle cinque “E” : Educazione, Estetica, Ecologia, Eleganza, Etica. La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita.

Un appuntamento collettivo, giunto alla settima edizione, in cui si potrà essere protagonisti di una cena pubblica elegante, etica ed ecologica. Obbligatorio presentarsi vestiti di bianco: in colore elegante, semplice, apartitico e di grande impatto, sinonimo di bellezza ed eleganza. Sono graditi cappelli, nastri e fiori tra i capelli. Tavoli, tovaglie, vestiti, cappelli, candelabri, centritavola, candele, decorazioni, segnaposti e qualsiasi altra cosa vi venga in mente, dovranno essere rigorosamente bianchi: solo cibo e bevande potranno trasgredire la regola.

La cena si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II a Pennabilli; tutti possono partecipare, adulti e bambini. L’evento vuole essere al massimo rispettoso della natura, per questo non sono consentiti bicchieri di carta, piatti di plastica, tovaglioli di carta, lattine, e tutto quello che genera rifiuti non sostenibili.



I ristoranti del paese propongono sfiziosi menù da prenotare per l’occasione, consultabili sulla pagina Facebook “Pro Loco Pennabilli”. La Pro Loco di Pennabilli dà la possibilità di noleggiare i suoi tavoli e sedie. Altrimenti è possibile portare il necessario da casa: tavolo, mise en place, sedie, decorazioni, cibo e vivande calde o fredde stile pic-nic raffinato.



Il 12 agosto 2022 alle ore 18:00 si inizia ad allestire i tavoli, alle 20:00 inizia la cena.