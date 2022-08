Camere fantasma, gestore hotel rintracciato: la struttura chiuderà il 12 agosto

Cronaca

Rimini

08:05 - 10 Agosto 2022



Ieri (martedì 9 agosto) il gestore dell'hotel di Marebello, sottoposto a provvedimento di chiusura per mancato rispetto delle normative anti-incendio, ha ritirato la notifica dell'atto, presso il municipio del proprio comune di residenza. Dal ritiro scattano dunque le 72 ore che anticipano la chiusura della struttura, che venerdì prossimo (12 agosto) sarà quindi definitivamente posta sotto i sigilli della polizia locale. Ancor prima del provvedimento disposto dal comune, nei giorni scorsi numerosi turisti erano arrivati alla struttura per il pernottamento, dopo aver versato la caparra, non trovando però alloggio, in quanto la gestione raccoglieva più prenotazioni rispetto alle camere disponibili.



Intanto al Corriere Romagna hanno parlato Marinella e Francesca Baietta, che con il fratello sono le proprietarie dell'hotel, affidato in gestione proprio quest'estate. "Lo abbiamo dato in affitto, lo abbiamo anche messo in vendita, non possiamo più seguirlo direttamente. Non c'entriamo nulla, anche se siamo dispiaciute per quanto successo", hanno dichiarato, precisando che la struttura dell'hotel è perfettamente in regola con le normative anti-incendio e le violazioni contestate sono a carico del gestore dell'attività.