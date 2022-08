Rimini, ultimato il Patto istituzionale contro lavoro nero e sicurezza appalti

Attualità

Rimini

| 07:26 - 10 Agosto 2022

Al termine di un lavoro di alcuni mesi, nell’ambito del percorso attuativo del Patto provinciale per il Lavoro e per il Clima, dopo l’approvazione all’unanimità del consiglio provinciale lo scorso 28 luglio, è pronto il Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro negli appalti di lavori della provincia di Rimini. Le firme saranno apposte giovedì prossimo (11 agosto), alle 17.30, in un incontro nei giardini del Part di Rimini. Presenti il presidente della Provincia Riziero Santi, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il consigliere provinciale delegato a sicurezza e legalità Giuliano Zamagni e i rappresentanti dei sindacati e delle categorie firmatari.



Il Patto si propone il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale del territorio e la promozione della qualità del lavoro, la promozione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della sicurezza in materia di appalti nella provincia di Rimini, la tutela dell'impresa sana, dei lavoratori occupati negli appalti pubblici e della qualità del lavoro degnamente retribuito, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, la prevenzione e il contrasto dell’illegalità a livello sociale e nel tessuto economico-produttivo della provincia, assicurando la migliore qualità delle opere pubbliche.



Il Patto prevede anche un Osservatorio che sarà istituito presso la provincia di Rimini, composto dalle parti firmatarie, con il compito di monitorare e analizzare il lavoro irregolare e la regolarità degli appalti, con supporto e scambio di dati con gli enti e le altre realtà locali.