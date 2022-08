Cattolica, il festival del Jazz dedica una serata alle dive del cinema

Eventi

Cattolica

| 07:25 - 10 Agosto 2022

Piazza Roosvelt durante il festival del Jazz di Cattolica.



Ha avuto finora un ottimo riscontro di pubblico, a Cattolica, il "Jazzfeeling Festival", il festival dedicato alla musica Jazz curato dal direttore artistico Diego Olivieri.



un festival collocato in Piazza Roosevelt, un luogo che ha preso vita grazie a un progetto fortemente voluto dal Comune di Cattolica, ideato e curato dal Direttore Artistico Diego Olivieri. “Ogni data ha un tema differente - dice Diego Olivieri - per fare comprendere le varie sfaccettature del jazz. Inoltre, alla qualità della musica si unisce la bellezza del luogo. Ho voluto posizionare il palco in un punto fortemente iconico per la città, utilizzando luci che creano atmosfera, è un modo fondere l’esperienza musicale con un’immagine della città particolarmente suggestiva da Piazza Roosevelt, con le fontane e il bellissimo municipio illuminato". “Le piazze di Cattolica stanno vivendo grazie alla musica, quest’anno la città è più viva che mai e sono felice che proprio innanzi al Comune di Cattolica questo Festival stia riscuotendo tanto successo”, dice il vicesindaco Alessandro Belluzzi.



Il quinto appuntamento di Cattolica JaZzFeeling Festival è “Divas Jazz for Fellini", dedicato alle Dive del Cinema e al 102° compleanno di Federico Fellini. Con la voce di Nicoletta Fabbri, Gabriele Zanchini al pianoforte, Stefano Travaglini al contrabbasso, Stefano Paolini alla batteria, omaggerà le donne con le musiche più suggestive che hanno accompagnato le Dive italiane ed internazionali, da Marilyn Monroe a Audrey Hepburn e Ingrid Bergman, da Gina Lollobrigida a Sophia Loren, da Anna Magnani a Giulietta Masina proponendo le melodie che fanno parte della storia del cinema. Le musiche saranno tratte dai film in cui erano protagoniste queste dive indimenticabili che tanto affascinarono ed influenzarono l’opera del grande regista Federico Fellini, da Casablanca, Colazione da Tiffany, da Amarcord a Gilda, Ginger e Fred, Risate di gioia.



I concerti del festival hanno luogo tutti i giovedì sempre in Piazza Roosevelt fino al 18 agosto, sono gratuiti e le sedute sono garantite fino a esaurimento posti.