Sicurezza Riccione, Lega attacca la sindaca: 'tante belle parole, ma tutto fumo'

Attualità

Riccione

| 07:26 - 10 Agosto 2022

Elena Raffaelli.



La sindaca Angelini, nel suo ultimo intervento, ha evidenziato il maggior impegno della polizia locale, con le stesse risorse del 2021, per aumentare i pattugliamenti nel comune di Riccione. Tuttavia il tema sicurezza continua a tenere banco anche nel dibattito politico. L'ex assessore alla polizia municipale, Elena Raffaelli, deputata della Lega, non usa giri di parole, attaccando duramente la nuova amministrazione, accusandola di fallimento."Baby gang, bande criminali organizzate, spaccio, eccessi di ogni tipo che fanno presto a trasformarsi in degrado: questi fattori preoccupanti si stanno aggravando mentre il nuovo sindaco, che aveva puntato tutto sulla risoluzione immediata del problema sicurezza, non può che constatare il proprio personale fallimento", evidenzia Raffaelli, che spende parole di elogio per il Questore di Rimini Lavezzaro. L'invio di rinforzi "ha evitato che in questo fine settimana la situazione degenerasse".



Raffaelli chiama in causa personalmente anche la sindaca Daniela Angelini, accusata di "promesse fatte a tavolino" in campagna elettorale, in merito alla maggior sicurezza promessa a cittadini e turisti; nel mirino anche l'assessore Oreste Capocasa: "Aspettavamo i risultati promessi dalla neosindaca e dall'assessore, abbiamo ascoltato tante belle parole. Tutto fumo". La deputata leghista chiosa con un invito: "Cara Angelini, siamo ancora in attesa di fatti concreti, non è più il tempo degli slogan".