Riccione: più pattugliamenti polizia locale, anche di notte

| 07:26 - 10 Agosto 2022

Polizia locale di Riccione.





Più pattugliamenti della polizia locale nel territorio comunale di Riccione: lo evidenzia l'amministrazione comunale in una nota, citando dati del comando della stessa polizia locale. "Pur con le medesime risorse del 2021, abbiamo concentrato un rilevante numero di uomini, mezzi e attività sul territorio per un'attività ad ampio raggio", commenta l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Angelini, che lancia così una velata critica contro la precedente giunta guidata da Renata Tosi. "Rispetto al 2021 grazie all' impegno consistente da parte degli uomini e delle donne della Polizia locale di Riccione le pattuglie impiegate sono 49 in più su tutti i turni, nel mese di luglio", evidenzia l'amministrazione attuale.



Il mese di luglio 2022 ha visto impegnate 204 pattuglie nel turno del servizio di sera. Mentre nel 2021 erano 174. Per quanto riguarda il turno notturno (dall' 1 alle 7) se l'anno scorso il numero delle pattuglie impiegate erano nell'ordine di una sola unità, quest'anno sono 9.



"Numeri alla mano, non posso fare altro che ringraziare il personale della Polizia Locale che ha risposto prontamente alla necessità di presidiare la città il più possibile – commenta la sindaca Daniela Angelini – Purtroppo quando siamo arrivati abbiamo trovato una Polizia Locale sotto organico, ma abbiamo grazie all'impegno degli agenti in servizio, che stanno facendo gli straordinari, riorganizzato i turni". Lasindaca ringrazia l'assessore Capocasa "che sta lavorando ogni giorno per tutelare i riccionesi e i turisti mettendo in campo una azione capillare sulla sicurezza del territorio".