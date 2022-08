Rimini Beach arena, vigilia di ferragosto con Salmo e Paul Kalkbrenner

Eventi

Proseguono gli eventi alla Rimini Beach Arena. Domenica 14 agosto 2022 (dalle ore 15) "Social Music City On The Beach". La line up di Social Music City On The Beach è di altissimo livello, grazie ad artisti quali Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss. Paul Kalkbrenner è qualcosa di assolutamente unico, un autentico fuoriclasse se non il fuoriclasse per antonomasia della musica elettronica; eclettico, anticonformista, provocatorio, con il suo ultimo album “Flop”, Salmo ha saputo una volta di più scardinare i connotati della scena. Loco Dice è da sempre uno dei personaggi più influenti nel panorama mondiale della house e della techno, Marco Carola è il re della techno, sempre presente nelle line up dei migliori club e festival internazionali, Armonica è un duo romagnolo che concilia al meglio personalità e attitudini opposte, Brina Knauss suona da anni in realtà di riferimento quali elrow, Tomorrowland e Watergate di Berlino. A seguire afterparty al Cocoricò di Riccione con Nina Kraviz, Idriss D, Mattia Trani, Nico Moreno, V111, Layla Benitez, Fedele, Pakkio Sans.