Cronaca

Rimini

| 18:27 - 09 Agosto 2022

Scontro tra Vespa Piaggio e bicicletta all’incrocio tra via Principe di Piemonte e via Teramo a Miramare di Rimini, di fronte all'ex Colonia Bolognese questa mattina (9 agosto) intorno alle 11. Entrambe le persone sono finite a terra ed è stato necessario l’intervento di due ambulanze. Sul posto anche la Polizia Locale per le rilevazioni di rito e per la direzione del traffico.