Basket B femminile, il girone dell'Happy Rimini

Sport

Rimini

| 18:04 - 09 Agosto 2022

La Federazione Italiana Pallacanestro ha diramato alcuni giorni fa la composizione dei gironi del campionato di Serie B Femminile 2022/2023.

A differenza delle scorse stagioni la Ren-Auto è stata inserita in un girone interamente emiliano-romagnolo.

In attesa del calendario è stato inoltre reso noto che il campionato prenderà ufficialmente il via domenica 2 ottobre 2022.



GIRONE B

BASKET FINALE EMILIA ASD

RIMINI HAPPY BASKET A.S.D.

B.S.L. SAN LAZZARO ssdrl

SCUOLA BASKET SAMOGGIA 1999 A.S.D.

A.S.D. MAGIKA PALLACANESTRO

LIBERTAS BASKET ROSA FORLI ASD

NUOVA VIRTUS CESENA