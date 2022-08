Trascinato al largo dalla corrente, 14enne salvato a Riccione

Cronaca

Riccione

| 16:14 - 09 Agosto 2022

Roberto Pasini mentre recupera un bagnante in difficoltà, foto di repertorio.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi (9 agosto) sulla spiaggia di Riccione in zona Alba. La corrente di risacca ha fatto spaventare un ragazzino di 14 anni che si era allontanato con due amici dalla riva per fare il bagno, trovandosi poi in serie difficoltà.



Grazie al tempestivo e pronto intervento del marinaio di salvataggio Roberto Pasini, in servizio presso il bagno 115, il giovane è stato immediatamente soccorso. Roberto non ha esitato un attimo a far salire sul moscone il 14enne per recuperarlo e riportarlo a riva. Il bagnante era in seria difficoltà, perchè la forte corrente lo stava trascinando al largo. Per Pasini si tratta del decimo intervento di questa stagione estiva, a dimostrazione di quanto sia fondamentale un regolare servizio di salvamento, sempre attivo durante la presenza di persone in acqua. Detto questo, queste situazioni devono anche incentivare i bagnanti stessi ad adottare un comportamento consono, rispettando le indicazioni meteomarine delle bandiere issate.