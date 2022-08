Calcio RSM, Tre Fiori: in attacco anche Leon Tommaso Bernardi

Sport

Repubblica San Marino

| 15:06 - 09 Agosto 2022

Tommaso Leon Bernardi è un giocatore del Tre Fiori. A soli 21 anni l’attaccante nato a Cesena ha già maturato una notevole esperienza in Serie D con 99 presenze con Santarcangelo, Cattolica, Savignanese, Vastese e, nella scorsa stagione, Mezzolara.

“Gli ultimi non sono stati anni facili dal punto di vista realizzativo – spiega Bernardi – e ho voluto cogliere questa occasione con il Tre Fiori con l’obiettivo di rilanciarmi. Questo è un bel progetto e sono stato chiamato mi sono sentito onorato e ho accettato subito di farne parte. Per me sarà una bella vetrina”.

Il calcio sammarinese per Bernardi è ancora tutto da scoprire, ma l’attaccante classe 2001 ha invece ben chiaro cosa chiedere alla stagione che inizierà il 30 agosto con la Supercoppa contro La Fiorita e poi il primo weekend di settembre con l’esordio di campionato sfidando il Faetano.

“Non vedo l’ora di conoscere questa nuova realtà – conferma Bernardi -. Ho qualche amico che ha giocato in altre squadre sammarinesi e di questo gruppo conosco Ciccione dai tempi delle giovanili. Spero di vincere il campionato e di poter affrontare i preliminari di Champions con i nuovi compagni: sarebbe un’esperienza eccezionale e ce la metteremo tutta per raggiungere questo obiettivo. Obiettivi personali invece non me ne voglio dare: preferisco avere la testa libera per dare il meglio, senza troppi assilli. Sono un attaccante mobile che non dà punti di riferimento e non mollo mai e sono pronto a dare il mio contributo di voglia e grinta a questa squadra”.