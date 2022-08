Beccato con le tenaglie a rubare un monopattino: inseguito e acciuffato ladro 33enne

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 09 Agosto 2022

Stava armeggiando con una tronchese intorno ad un monopattino ma non si era accorto che poco distante da lui gli uomini della squadra Giudiziaria stavano pattugliano a piedi il lungomare Tintori. E' stato colto così - in flagranza di reato - un giovane di nazionalità italiana, già conosciuto alle forze dell'ordine, mentre tentava di rubare un monopattino parcheggiato e chiuso con una catena. Gli agenti lo hanno bloccato mentre tentava di scappare e nascondere l'utensile nello zaino.



Dalla perquisizione personale il 33enne è stato trovato in possesso anche di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Oltre alla segnalazione alla Prefettura, per detenzione per uso personale, è scattato l'arresto per tentato furto aggravato, che lo ha visto questa mattina, andare a processo per direttissima, dove il Giudice lo ha condannato ad un anno con obbligo della firma alla Polizia Giudiziaria.