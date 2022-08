Stadio Romeo Neri, completati i lavori di posa del nuovo manto sintetico

Sport

Rimini

| 14:30 - 09 Agosto 2022



Si sono completati in questi giorni, in linea con il calendario prefissato, i lavori di posa del nuovo manto in erba sintetica dello stadio Romeo Neri, che è quindi pronto per l’inizio della prossima stagione sportiva, che segnerà il ritorno della Rimini Calcio nel campionato professionisti. Il nuovo terreno di gioco risponde alle caratteristiche richieste dalla Lega Pro per l’ottenimento delle nuove omologazioni introdotte (“L.N.D. Professional” e “FIFA Quality Pro”), garantendo al contempo una migliore perfomance e una maggiore fruibilità.





Nello specifico, il sistema costruttivo del nuovo campo è composto da un manto in fibra sintetica in polietilene con intaso prestazionale vegetale 100% organico, con sottotappeto performante drenante. Completati i lavori di pulizia dell’area di cantiere, nei prossimi giorni si procederà con il collaudo definitivo delle opere.







La sostituzione del terreno di gioco ha comportato un investimento a carico dell’Amministrazione Comunale di 477.500 euro e rappresenta il primo lotto di una serie di interventi di ammodernamento del principale impianto sportivo della città, di cui è si sta completando in queste settimane la progettazione.







Il Romeo Neri sarà dunque pronto per accogliere i biancorossi di mister Marco Gaburro, che debutteranno nel campionato di Serie C dopo l’emozionante promozione conquistata nella scorsa stagione. Una nuova avventura che inizierà ufficialmente martedì 16 agosto, con la presentazione della Prima Squadra, del Settore Giovanile e delle maglie per la stagione 2022/23 al Frontemare di Rimini, con la partecipazione della dirigenza del club, dello staff e dell’Amministrazione Comunale.

Una serata biancorossa aperta ai tifosi: per informazioni 0541.478542.