Disturba la circolazione e sfida gli agenti lanciando il proprio cellulare contro la volante: arrestato

| 14:14 - 09 Agosto 2022

Camminava al centro della strada disturbando e creano pericoli alla circolazione. Nella mattinata di ieri (8 agosto) la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo albanese per Resistenza a Pubblico Ufficiale e Danneggiamento Aggravato.

Intorno alle 07.20 una volante della Questura di Rimini che stava transitando in Via Destra del Porto aveva notato il comportamento anomalo di un individuo.

A questo punto gli agenti si sono subito avvicinati al soggetto in modo da rimettere in sicurezza la strada. L’uomo , che già dava in escandescenze, ha continuato ad avere un atteggiamento estremamente aggressivo minacciando ripetutamente gli agenti e cercando con essi lo scontro fisico. Come segno di sfida ha persino lanciato il proprio cellulare contro la volante, rifiutandosi di declinare le proprie generalità. Visto quanto stava accadendo gli operatori hanno proceduto all’accompagnamento dell’interessato in Questura per una compiuta identificazione dove continuava con il suo atteggiamento aggressivo e di sfida.

E' stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia Giudiziaria emesso dal Tribunale di Rimini. Inoltre è stato denunciato per Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.