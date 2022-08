Tennis, il torneo nazionale Open del Gelso alle semifinali

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:40 - 09 Agosto 2022

Da sinistra Ferrini e Gubertini.

Vanno in scena oggi le semifinali nel torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo del Gelso dotato di 1.000 euro di montepremi. Il programma odierno nel Club di Igea prevede alle 17 la prima semifinale tra Rubina Marta De Ponti ed Emma Belluomini, alle 21 Emma Ferrini contro Sveva Azzurra Pansica. Nei quarti le big rispettano i pronostici. La n.1 del seeding, la 2.3 riminese Emma Ferrini (Coopesaro Tennis) ha battuto 6-4, 6-2 Alice Gubertini (2.6), molto bene anche l’altra riminese Rubina Marta De Ponti (2.4, n.2) che si è imposta 6-1, 6-1 su Rebecca Casoli (2.6). Semifinali anche per un’ottima Sveva Azzurra Pansica, giovane 2.7 santarcangiolese che si allena con i maestri Christian e Corrado Rosti al Ten Sport Center di Pinarella, che ha battuto 7-5, 6-4 la pari classificata Veronica Valgimigli, mentre la 2.4 Emma Belluomini (n.3) si è imposta per 6-3, 7-6 (3) sulla 2.6 Martina Balducci (Ct Cacciari).

Ottavi: Alice Gubertini (2.6)-Sara Aber (3.1) 6-3, 6-2, Sveva Azzurra Pansica (2.7)-Chiara Bartoli (2.5, n.4) 7-5, 6-4, Martina Balducci (2.6)-Marta Lombardini (2.6, n.6) 7-5, 3-6, 6-4, Rebecca Casoli (2.6)-Teresa Cinquino (2.6, n.7) 6-4, 7-5.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.