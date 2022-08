Furti in spiaggia e strappo di catenine: il weekend di controlli dei Carabinieri

Cronaca

Rimini

| 11:12 - 09 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Oltre 200 persone e quasi 100 veicoli sono stati controllati dai Carabinieri di Rimini nello scorso weekend.

Un 33enne sudamericano è stato denunciato per rapina, aveva strappato dal collo di un turista una catenina d'oro. E' successo a Miramare. Nella stessa zona un 19enne nordafricano con precedenti è stato rintracciato e denunciato per ricettazione. Aveva un dispositivo Apple rubato in spiaggia ad un turista tedesco.

Una 18enne croata è stata denunciata a Viserba. Aveva appena rubato un portafoglio con 150 euro dall'abitazione di una donna. Un 42enne pugliese con precedenti è stato denunciato per aver rubato un portafoglio in spiaggia.



Un 58enne controllato a Viserba è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana. Nella sua abitazione anche una pianta di canapa indiana. Un minore italiano ed un 19enne nordafricano sono stati segnalati in Prefettura come assuntori. Avevano modiche quantità di marijuana ed hashish.



Un 55enne brasiliano clandestino è stato rintracciato ed espulso. Un 34enne pugliese con il divieto di ritorno a Rimini, è stato beccato dai militari. Tre persone sono state multate per guida in stato di ebbrezza.



I servizi di controllo sono stati effettuati dai Carabinieri nell’arco delle 24 ore, con l’impiego del personale dei Reparti della Compagnia di Rimini, implementate con i rinforzi inviati per la stagione estiva, e supportati anche del personale delle SIO, le Squadre di Intervento Operativo, del 4° Battaglione “Veneto” di Venezia-Mestre e del 6° Btg “Toscana” di Firenze.



"Specifici servizi continueranno ad essere inoltre svolti, sia in orario diurno che notturno" si legge nella nota dell'Arma "nelle prossime giornate ed in vista del week end di ferragosto per garantire con la costante presenza dei militari dell’Arma, la sicurezza sul territorio nel periodo più intenso dal punto di vista turistico in cui vi è la massima presenza di persone sulla riviera riminese."