Cattolica: aperta al pubblico la mostra 'Urania 70 anni di futuro'

Attualità

Cattolica

| 11:08 - 09 Agosto 2022

Esposizione Urania.

Sino al prossimo venerdì 30 settembre 2022, presso il Centro Culturale Polivalente di Cattolica, è aperta al pubblico la mostra "Urania 70 anni di futuro". Un'esposizione di libri originali del fondo fantascienza della Biblioteca comunale e delle illustrazioni di Franco Brambilla. La stessa collana viene attualmente distribuita in edicola in allegato a Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, e in collaborazione con Mondadori.



La mostra si è inaugurata lo scorso venerdì 17 giugno, all'interno delle attività del Mystfest alla presenza dei disegnatori Davide Toffolo ed Alessandro Baronciani, con la benedizione del direttore di Urania, Franco Forte.



Per celebrare i 70 anni della storica collana di fantascienza, il Mystfest ha dedicato una serata dal titolo "Urania, Cose dell'altro mondo" che ha visto protagonisti lo stesso Franco Forte, Dario Tonani (autore di Mondo9), Gianfranco Lollino (Osservatorio Astronomico di Saludecio) e Franci Conforti (vincitrice Premio Urania). Sul palco è salito anche Franco Brambilla che ha realizzato dal vivo le sue visioni future su paesaggi del passato dal progetto artistico "Invading the vintage".



Riguardo a questa "finestra" sul racconto di fantascienza, l'Assessore alla Cultura Federico Vaccarini aveva sottolineato che "se il genere umano, da sempre, ha guardato verso il cielo con curiosità e pieno di domande, quest’anno avrà in Cattolica il giusto osservatorio da cui potersi interrogare sui misteri che attanagliano la nostra esistenza".