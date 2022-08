A Montegridolfo la proiezione del film 'Est Dittatura Last Minute'

Eventi

Montegridolfo

| 10:42 - 09 Agosto 2022

La rassegna cinematografica itinerante "La vela illuminata" farà tappa a Montegridolfo mercoledì 10 agosto, con la proiezione del film "Est-Dittatura Last Minute", regia di Antonio Pisu.



Il film è tratto dal memoir "Addio Ceausescu. Tre giovani romagnoli alla scoperta e all'avventura oltre la Cortina di Ferro" di Maurizio Paganelli, Andrea Riceputi. Est (Dittatura Last Minute) conferma le ambizioni della bolognese Genoma Films, casa di produzione animata dai due figli di Raffaele Pisu, Paolo Rossi (produttore e attore) e Antonio (regista e sceneggiatore). Come il precedente Nobili bugie, è una fuga nel passato, con la differenza che qui la coralità è ridotta, al grottesco è messa la sordina e la tenuta generale appare meno fragile.



E' un racconto di formazione e road movie a poche settimane dalla caduta del Muro di Berlino, Est s'inserisce nella scia di quei film in cui il viaggio inteso come scoperta di un mondo sconosciuto costituisce occasione di crescita per giovani desiderosi di vivere esperienza fuori dall'ordinario.



Giunti a Budapest, tre venticinquenni cesenati, intenzionati a trascorrere dieci giorni nell'Europa dell'est, si imbattono in un esule rumeno che chiede loro di portare a Bucarest una valigia alla moglie e alla figlia. Nella Romania che si prepara a deporre il tiranno Ceausescu, il clima è ancora pesante ma la posta in gioco è troppo alta e, così, l'avventura goliardica dei provinciali si trasforma in una missione spericolata per aiutare una famiglia distrutta dalla violenza del totalitarismo e bisognosa di credere in una possibile speranza.



Est è un passo avanti per Antonio Pisu, che costruisce una commedia malinconica che mette in connessione il dolore di un passato ingombrante con quello meno esposto (per il mondo occidentale) del desolante presente.



Pisu è più attento alla lettura di una gioventù che allora come adesso sceglie di andare oltreconfine nell'attesa che la patria conceda gli spazi per crescere davvero. Scontata e ammiccante benché efficace e attendibile la scelta di Felicità di Albano e Romina, sul cui ritmo martellante cerca d'accordarsi tutto il film, che però sembra più vicino all'altrettanto ossessiva presenza de L'ombra della luce di Franco Battiato.



La proiezione si terrà al Castello alle 21.15 con ingresso gratuito.