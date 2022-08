Imbrattati i muri della sede di Cgil e Cisl a Rimini, il sindaco: 'non sono ragazzate'

Cronaca

Rimini

| 09:46 - 09 Agosto 2022

I muri imbrattati.

Le pareti degli immobili che ospitano Cgil e Cisl a Rimini sono stati imbrattati da ignoti vandali. La scoperta questa mattina, martedì 9 agosto, in via Caduti di Marzabotto. Una scritta a caratteri cubitali firmata dal movimento Vi Vi e siglata con una doppia V. Nell'imbrattamento in vernice rossa si legge "Sindacati nazisti. Co2 più identità digitale, trappola criminale". Nei mesi scorsi con la stessa sigla sono stati firmati messaggi No vax. Le scritte offensive sono state definite "Vile attacco alla libertà democratica e sindacale" sulla pagina social di Filctem CGIL Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad sulla sua pagina Facebook ha espresso "massima, totale solidarietà alle associazioni sindacali CGIL e CISL che questa mattina si sono trovati davanti alla vigliacca sorpresa di scritte offensive a deturpare le loro sedi in via Caduti di Marzabotto" Per il primo cittadino non si tratta di una "ragazzata". "Credo invece" dice "che questo sia l'ennesimo segno di uno sfilacciamento del confronto e delle relazioni democratiche. La vicinanza mia e dell'amministrazione comunale corre parallela all'auspicio che sull'episodio si faccia rapidamente chiarezza da parte degli inquirenti".



Isabella Pavolucci segretaria generale CGIL Rimini - "Ancora un attacco vigliacco di stampo fascista è stato messo in atto ai danni delle sedi di CGIL e CISL. Occorre una ferma condanna da parte di tutto il mondo democratico del territorio.

Alle 12 si terrà un presidio davanti alle sedi in via Caduti di Marzabotto 30.

Le sedi del Sindacato sono luoghi e presidi di democrazia e la loro violazione rappresenta un'aggressione al sistema democratico della società. Ma non saranno le incursioni notturne di questi codardi a fermare il nostro impegno nel dare risposte alle crescenti disuguaglianze che ci consegna l'attuale contesto sociale, politico ed economico. Anche oggi saremo pronti come sempre nella nostra azione di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati".



"Un atto vile perpetrato contro le sedi di Cgil Rimini e Cisl Romagna in via Caduti di Marzabotto" dice in una nota Emma Petitti Presidente dell’Assemblea Legislativa commentando l'atto vandalico alle sedi sindacali scoperto martedì mattina "Un atto che non può essere ricondotto a una semplice bravata e che va fermamente condannato.

I sindacati sono garanzia di libertà e tutela del lavoro, presidio fondamentale della nostra democrazia poiché la loro missione è quella di difendere i diritti di tutte e tutti. Non è accettabile tollerare azioni di chi, col favore del buio, imbratta i muri con offese ignominiose.

Nell'esprimere massima solidarietà a Cgil e Cisl, mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto e che paghino per il gesto commesso".



"Piena solidarietà e vicinanza alle associazioni sindacali CGIL e CISL di Rimini per il vile atto di vandalismo che hanno subito.

Condanno con fermezza questi gesti intimidatori che purtroppo vengono replicati, sempre con toni simili, in diverse parti del Paese. Chi assume comportamenti provocatori di questo tipo evidentemente ha interesse ad esacerbare il clima e cercare lo scontro, non certo il confronto e il dialogo. Auspico che le forze dell'ordine riescano a individuare gli autori degli atti vandalici." Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti in merito agli atti vandalici.