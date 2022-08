Inseguimento sul lungomare, resta in carcere il 46enne che ha investito due ragazze

Cronaca

Rimini

| 09:08 - 09 Agosto 2022

I soccorsi davanti all'hotel di Marebello.

Non può che restare in carcere vista la gravità delle sue azioni. E' quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini Manuel Bianchi al termine dell'interrogatorio di convalida per il 46enne Ciro Esposito che, venerdì scorso 5 agosto, ha travolto con un'auto rubata due ragazze, vive per miracolo, in viale Regina Margherita a Marebello di Rimini.



Ieri mattina c'è stato l'interrogatorio di garanzia dell'uomo, tossicodipendente senza fissa dimora d'origini napoletane, accusato di rapina aggravata e lesioni personali pluriaggravate. Il 46enne alla guida di una Ford Fiesta, ha preso in pieno una 28enne cameriera stagionale e una 32enne turista francese. Le due donne hanno visto la morte in faccia quando l'auto, a tutta velocità, è salita sul marciapiede davanti all'hotel. L'uomo ha ammesso di far uso di droghe da oltre 30 anni e venerdì era in piena crisi di astinenza da cocaina.