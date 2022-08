Volley B2 femminile, Riccione: presa la centrale Alice Ricci

Sport

Riccione

| 16:55 - 08 Agosto 2022

Alice Rossi.

Continua a mettere importanti tasselli in rosa la Lasersoft Riccione Volley. E' ufficiale da oggi l'arrivo in squadra di Alice Ricci, classe 1998, che va ad arricchire così, insieme a Gugnali, la batteria dei centrali della squadra allenata da coach Piraccini. Nelle ultime annate, Alice ha indossato le casacche di Cattolica (B2), Bellaria (C), Riviera (B2), Cesena (B1) e Cervia (B2).

Queste le parole di Alice: “Riccione per me è una società totalmente nuova e le novità mi hanno sempre entusiasmata molto. Ho deciso di far parte di questo progetto anche perché al mio fianco avrò persone che già conosco e con le quali mi sono sempre trovata molto bene. Sono molto motivata e contenta per questa mia scelta”.