Corvi Neri e banda Minatori uniti per un grande concerto a Perticara

Eventi

Perticara

| 07:23 - 09 Agosto 2022

I gruppi protagonisti.

La storia musicale di Perticara è pronta ad incontrarsi per scrivere una pagina importante di un libro, quello musicale appunto, che ogni volta, nel paese ai piedi del Monte Aquilone, regala emozioni. Da una parte la Banda Musicale Minatori di Perticara con i suoi 162 anni di vita e che non ha bisogno di presentazioni, capace ancora una volta ad adattarsi ad ogni genere musicale. Dall’altra la Band dei Corvi neri fondata nel lontano 1964, partita in un retrobottega di Perticara ed arrivata a strappare applausi in tutto il centro Italia con le sonorità tipiche di mitici anni 60 e 70. Le due bande si fonderanno in un concerto tutto da vivere sabato 13 agosto alle ore 21:30 in Piazza Matteotti a Perticara.

Un progetto molto importante nato da un’idea geniale in piena pandemia e che, appunto a causa del Covid, è stato rimandato di oltre un anno e che quest’anno, grazie alla collaborazione della Pro Loco di Perticara, prenderà finalmente vita. Un progetto che vede La Banda di Perticara e i Corvi Neri in Orchestra con i brani tipici dei Corvi arrangiati e adattati, con la solita maestria che lo contraddistingue, dal Maestro Ermes Santolini alle sonorità bandistiche che appunto accompagneranno la Band in quel che diventerà a tutti gli effetti un evento straordinario e unico nel suo genere.

Della formazione originale dei Corvi Neri sono rimasti i chitarristi Nedo Sartini ed Henos Bianconi e il posto di Emilio Marinelli, Bruno Greppi e Giacomo Borghesi è stato preso da Gabriele Casali (voce), Gionata Sartini (figlio di Nedo al Basso), Loris Rinaldi (Batteria) e Lorenzo Bartolini (tastiere).



Sarà una serata tutta da vivere, ricca di storia, musica ed emozioni da non perdere assolutamente. Una serata che, gli addetti ai lavori, si augurano possa essere soltanto la prima (già si è al lavoro per una data a Novafeltria a settembre in collaborazione con la Pro Loco di Novafeltria e l’Amministrazione Comunale di Novafeltria).

A tutti gli amanti della buona musica quindi un appello ad essere presenti sabato 13 agosto alle 21:30 in piazza Matteotti a Perticara per un divertimento assicurato.