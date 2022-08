Trentenne di Novafeltria sta per annegare, salvato da un bagnino 18enne

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:03 - 08 Agosto 2022

La spiaggia del Bagno Gigi, sulla destra Lorenzo Pollini.

Domenica 7 agosto Lorenzo Pollini, 18enne con brevetto da salvataggio, si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Questo, unito alla sua abilità di nuotatore e all’esperienza come surfista, gli ha permesso di salvare la vita a un 30enne di Novafeltria che stava annegando nelle acque del mare, tra l'imboccatura degli scogli. Il fatto è accaduto intorno alle 13 davanti al bagno Gigi 93 di Igea Marina, spiaggia che a quell’ora è da regolamento sprovvista di bagnini. Fortunatamente lo stabilimento, nonostante le ore scoperte, si impegna quotidianamente ad avere sempre qualcuno a disposizione per ogni genere di emergenza, garantendo un servizio costante. Lorenzo, che in quel momento ricopriva proprio quel ruolo, ha notato un ragazzo in difficoltà fermo in mare che stava sbracciando e che non riusciva a muoversi per via delle onde e della corrente del momento.

Il giovanissimo bagnino non ha esitato un attimo ed è riuscito a raggiungere in velocità il 30enne in preda ad un attacco di panico: è salito sul moscone del salvataggio da solo ed è riuscito a riportarlo a riva. All'arrivo dei sanitari del 118 non sono state necessarie grandi manovre di rianimazione. Un plauso a tutto lo staff del bagno Gigi 93 per aver garantito il servizio di salvamento durante le ore di sospensione.