A "La Terrazza della Dolce Vita" sale l'attesa per Saturnino, Kerry Kennedy e Shel Shapiro

Rimini

| 15:48 - 08 Agosto 2022

Simona Ventura e Giovanni Terzi con Paul Young.

Grandi ospiti, pubblico numeroso e tante sorprese a La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale d'incontri ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si terrà sino al 10 agosto nel Giardino del Grand Hotel di Rimini. Dopo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e la leggenda del pop/rock britannico, Paul Young intervenuto sabato e l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini e Marcello Veneziani ieri. La serata è stata animata anche dalla presenza di alcuni ospiti a sorpresa: da Salvatore 'Totò' Cascio, attore protagonista all'età di nove anni di "Nuovo Cinema Paradiso", che ha parlato del suo rapporto con Giuseppe Tornatore e della sua convivenza con la retinite pigmentosa, fino alla sorpresa con l'arrivo di Paolo Belli e Sandy Marton. La rassegna prosegue oggi, lunedì 8 agosto, con un incontro dedicato al tema della violenza sulle donne: a dialogare con Simona Ventura e Giovanni Terzi saranno Elisabetta Aldrovandi (avvocato garante delle vittime), Gina Stella Cerasani, donna vittima di un terribile episodio di violenza, e il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. Alle 21.30 spazio alla musica in piazzale Fellini, con il dj-set di Saturnino per La Terrazza della Dolce Vita OFF. Saturnino sarà protagonista anche dell'incontro di domani, martedì 9 agosto, insieme a Shel Shapiro (cantante), a chiusura degli ospiti internazionali Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense).