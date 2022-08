Vede la Polizia e getta dal marsupio cellulari e carte di credito: erano rubati

Cronaca

Rimini

| 14:44 - 08 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Intorno alle 15:20 di domenica 7 agosto 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e Ricettazione.

Nello specifico, un equipaggio della sezione volanti della Questura di Rimini mentre transitava nelle vie di Marina Centro notava un uomo sospetto in sella ad una bicicletta che, alla vista degli agenti, ha iniziato improvvisamente ad accelerare la propria marcia.

Raggiunto e prontamente fermato, l’uomo era apparso sin da subito agitato e contrariato dal controllo, ripetendo più volte di non aver commesso nulla. Tuttavia, buttava per terra due cellulari e alcune carte di credito prelevati dal proprio marsupio.

Visto lo scenario presentatosi davanti ai loro occhi i poliziotti chiedevano spiegazioni circa il possesso di quegli oggetti e l’uomo dimostrando una totale insicurezza, non riusciva a fornire informazioni utili oltre al fatto che non ricordava le password dei telefoni in suo possesso.

A questo punto gli agenti approfondendo il controllo scoprivano che i telefoni cellulari erano settati in lingua estera e che le carte di credito erano intestate ad un soggetto straniero. Inoltre, da un ulteriore controllo in banca dati si accertava che gli oggetti in suo possesso erano stati effettivamente denunciati dal proprietario, quali oggetto di furto. Il soggetto è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo.