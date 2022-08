Al Tennis Club Viserba subito a segno Nicole Di Marco e Lucia Bertozzi

Sport

Rimini

| 14:09 - 08 Agosto 2022

Primi match in uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale, la tappa del Tennis Club Viserba del circuito “Joma Junior Tour”. Si tratta del torneo nazionale riservato alle categorie Under 10-12-14-16, maschili e femminili. Nell’Under 14 femminile subito in bella evidenza due giocatrici del Tc Viserba, Nicole Di Marco e Lucia Bertozzi.

Nell’Under 12 maschile turno di qualificazione: Ian Catallo (n.1)-Francesco Sebastiani 6-2, 6-4, Lyca Battistini (n.2)-Marco Filippi 6-0, 6-0, Alessandro Minguzzi (n.3)-Mattia Palazzini 6-1, 6-1, Tommaso Mandelli-Elia Sabatini (n.4) 6-4, 6-2, Lorenzo Manco (n.5)-Luca Sarti 6-3, 6-0, Nicola Cirri (n.6)-Gabriele Quaresima 3-6, 6-4, 10-2. Si qualifica anche Francesco Campanelli.

Nell’Under 12 femminile 1° turno: Anastasia Lugaresi-Viola Gambetti 6-3, 6-0, Anna Parmeggiani-Shaylee Cieri 6-1, 6-2.

Nell’Under 14 femminile 1° turno: Lucia Pierluigi-Aurora De Vincenzo 6-4, 6-0, Giulia Gualdi-Ester Biserni 6-0, 6-4. 2° turno: Nicole Di Marco-Aurora Baldassarri 3-6, 6-4, 10-7, Lucia Bertozzi-Viola Amati 6-4, 6-4.

L’Under 14 maschile è la categoria più numerosa con 56 giocatori iscritti. 2° turno: Matteo Sirca-Martin Gamero Mariano 6-3, 6-1, Alessandro Giannini-Matteo Berardi 6-2, 6-2, Marco Baldelli-Nicolò Fabbri 7-6, 6-1, Pietro Corbelli-Riccardo Ronconi 6-2, 6-2, Alessandro Ronchi-Leonardo Maruzzi 6-4, 7-5, Luca Bardelli-Sohan Telesca 6-1, 6-4. Si qualifica per il tabellone finale Marco Veronesi.

Nell’Under 16 maschile i giocatori da battere sono Giacomo Bruzzi e Lorenzo Beghi. 1° turno: Giacomo Frassetto-Simone Gambuti 6-1, 6-2, Francesco Dori-Filippo Masetti 6-2, 6-0.

Nell’Under 16 femminile la n.1 è Beatrice Iemmi, n.2 Anastasiya Lopatina. 1° turno: Giada Albani-Adele Gianella 6-2, 2-6, 10-6.

Presenti naturalmente buona parte dei giocatori dell’agonistica del Tennis Club Viserba.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.