L'Italia in miniatura festeggia la Notte di San Lorenzo

Eventi

Rimini

| 12:32 - 08 Agosto 2022

Italia in miniatura in apertura serale.

È tutto pronto a Italia in miniatura per la prima delle due serate “Divertente di giorno, magica di notte” che nei giorni mercoledì 10 agosto e mercoledì 17 agosto permetteranno di vedere lo spettacolo di Italia in Miniatura illuminata fino alle 22:30, con le attrazioni funzionanti e un sontuoso show di fuochi d’artificio, firmati da Antonio Scarpato.



Per 400 Riminesi, 200 per ciascuna serata, l’evento sarà gratis: la promozione sul sito che metteva a disposizione i biglietti gratis per i residenti è andata a ruba in sole 24 ore.



I 300 monumenti in miniatura saranno illuminati e le attrazioni saranno in funzione fra mille luci e colori. Sono in programma inoltre un affascinante spettacolo di videomapping proiettato sulla facciata della chiesa in Piazza Italia, la suggestione di Venezia animata da personaggi settecenteschi e da un trio d’archi dal vivo, un gran finale alle 22.00 con lo spettacolo di fuochi d’artificio e musiche firmato dal maestro Antonio Scarpato.



“L’idea di aprire Italia in Miniatura di sera era già nell’aria dallo scorso anno, quando è stato svelato al pubblico il restyling per i 50 anni del parco – dice Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment – abbiamo notato una gioia speciale negli occhi delle persone, specialmente dei bambini, così abbiamo pensato che dovevamo assolutamente ricreare la stessa magia.”



Gli orari

Il parco aprirà regolarmente 10 del mattino e chiuderà alle 22:30. Dalle 18:30 alle casse sarà disponibile il biglietto speciale da 10 Euro per chi desidera solo partecipare alla festa. Le attrazioni saranno in funzione fino alle 20.30, con ultima corsa alle 20:15.



Chiuderanno invece alle 21.30 l’adrenalinica Vecchia Segheria e la romantica Venezia.



Alla chiusura delle ultime due attrazioni, tutti sono invitati nel parco miniature dove, alle 22 precise, partirà lo spettacolo di suoni, luci e fuochi d’artificio, ideato dal maestro Antonio Scarpato per Italia in Miniatura, su colonne sonore epiche.