Rimini nella top 20 delle città con clima migliore in Italia

| 12:24 - 08 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Rimini è nella top 20 delle città in Italia con il clima migliore. Il responso arriva dall'indice del clima pubblicato oggi dal Sole 24 ore, aggiornato con i dati climatici forniti da 3Bmeteo sul decennio 2011-2021. La graduatoria, utilizzata per l'annuale indagine della Qualità della vita del quotidiano economico, prende in esame i 107 capoluoghi di provincia italiani sulla base di dieci parametri meteorologici quali le ore di sole al giorno, indice di calore, piogge: l'obiettivo è quello di fotografare il benessere climatico e di individuare le città in cui si vive meglio grazie alle condizioni di cosiddetto "bel tempo".







La graduatoria vede Rimini posizionarsi al 20esimo posto, prima tra le città emiliano romagnole. A favorire Rimini il clima marino, elemento che accomuna tutte le città che occupano i primi posti della classifica. Analizzando i diversi parametri, a favorire Rimini sono le poche ondate di calore (cioè sforamenti di 30° di temperatura per almeno 3 giorni consecutivi): solo 61 nel decennio preso in esame, posizionandosi al 6° posto per la specifica categoria. Positivo anche il dato che emerge dall'indice di calore, che tiene in considerazione la media annua di giorni con temperatura percepita maggiore a 30 gradi: Rimini conta 49 giorni (15° posizione). Così come le poche giornate di nebbia: solo 25 di media un anno.







Gli altri indicatori: Rimini è 47esima per soleggiamento, con una media di 7,9 ore di sole al giorno nel periodo 2011-2021; 55esima per eventi estremi, con 19 giorni annui in cui sono stati registrati accumuli di pioggia superiore a 40 millimetri per fascia esaoraria; 43esima per brezza estiva (nodi medi giornalieri di vento nella stagione); 51esima nell'indicatore delle piogge, con 85,1 giorni all'anno in cui piove con accumuli superiori a 2 mm in almeno una fascia oraria; 42esima per umidità relativa (giorni annui fuori dal comfort climatico); 60esima per giorni freddi, con poco più di 7 giorni in un anno in cui la temperatura percepita è inferiore ai 3 gradi. Infine, Rimini nel decennio 2011-2021 ha contato 204 giorni con raffiche di vento superiori a 25 nodi.