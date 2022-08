'Cattolica Us Baila': in arrivo il quinto appuntamento

Eventi

Cattolica

| 12:19 - 08 Agosto 2022

Cattolica Us baila.

Martedì, 9 agosto, alle 21:00, va in scena il quinto appuntamento del cartellone di musica dal vivo "Cattolica - Us baila". A trasformare Piazza del Mercato in una vera e propria balera a cielo aperto ci penserà l'Orchesta Silvagni, capitanata dalla voce di Vanessa Silvagni.



“Questi eventi gratuiti - ha spiegato il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - rientrano in un progetto più complessivo di intrattenimento pensato e sovvenzionato dall'Amministrazione Comunale. L'obiettivo principale è quello di valorizzare le piazze di Cattolica con eventi, soprattutto musicali, e dare la possibilità a concittadini e turisti di godere di questi momenti. Il liscio in Piazza Mercato, in particolare, intende proseguire una tradizione molto apprezzata che rende questo luogo punto di riferimento per il ballo. Manteniamo l'impegno di offrire una città dinamica in grado di regalare ogni sera iniziative diverse all'insegna del sano divertimento per tutti”.



"Us Baila", che vuole essere un richiamo alla migliore tradizione romagnola, ha preso avvio lo scorso 12 luglio e si rinnova tutti i martedì sino al prossimo 30 agosto con le migliori formazioni di liscio per far cantare e ballare il pubblico.



Le prossime date saranno il 23 agosto con Mirco Gramellini e il 30 agosto con Patrizia Ceccarelli.