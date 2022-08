L'auto prende fuoco mentre guida: salva l'anziana alla guida

Cronaca

Rimini

| 12:18 - 08 Agosto 2022

L'auto distrutta dalle fiamme.

Solo un lieve malore per lo spavento, ma senza conseguenze, per una signora anziana di 83 anni alla guida di una Fiat 500 in fiamme sulla superstrada di San Marino. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo percorreva la Ss72 a Cerasolo questa mattina (lunedì 8 agosto). In soccorso della donna sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco di Rimini e i sanitari del 118. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente ed è stata messa in sicurezza l’area. La donna alla guida, per lo spavento ha avvertito un malore, ed i Vigili del Fuoco le hanno prestato soccorso in attesa dei sanitari del 118 che l’hanno visitata sul posto.