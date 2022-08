Auto si cappotta a Bellaria Igea Marina, ferita una donna

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:36 - 08 Agosto 2022

L'auto finita fuori strada.

Auto fuori strada finisce in mezzo ad un campo, una donna leggermente ferita. E' successo lunedì mattina a Bellaria Igea Marina. Una macchina con targa sammarinese guidata da una donna, per cause ancora al vaglio, mentre stava percorrendo via San Vito nei pressi dell'incrocio con via Pironi, ha perso il controllo. Il mezzo è cappottato finendo poi la sua corsa in mezzo ad un campo. Ingenti i danni alla vettura, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. La signora alla guida ha riportato fortunatamente solo leggere contusioni. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.