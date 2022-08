InsoliTouRimini: una visita guidata alternativa per scoprire una nuova Rimini

Eventi

Rimini

| 11:34 - 08 Agosto 2022

Foto di InsoliTouRimini.

Mercoledì 10 agosto torna InsoliTouRimini per un nuovo appuntamento con le "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico di Rimini. Un'occasione speciale per scoprire in modo divertente una Rimini "inusuale", attraversando percorsi insoliti nei quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti.



InsoliTouRimini partirà alle ore 18.00 dall'Arco d'Augusto, accompagnato dalla guida turistica Barbara Zaghini. Durante il percorso le "incursioni teatrali a sorpresa" sono a cura di Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani, Alexia Bianchi e Marco Sanchini.

InsoliTouRimini terminerà verso le ore 20.00 nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con uno speciale aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo.



A seguire, la Rimini Shopping Night: tutti i mercoledì d'estate il centro storico si anima con negozi aperti fino a tardi, per uno shopping a prezzi speciali tra aperitivi, intrattenimento e musica.



InsoliTouRimini è un progetto a cura di Barbara Zaghini, guida turistica certificata, e Alexia Bianchi Comunicazione.



Qui la pagina facebook dell'evento.