Da Brescia a Rimini, arrivano i ciclisti per la commemorazione dell'atomica su Nagasaki

| 11:05 - 08 Agosto 2022

Il Kaki Tree Project di Brescia in bicicletta.

Sono partiti da Brescia e arriveranno a Rimini questa sera, lunedì 8 agosto, un gruppo di ciclisti appartenenti all'associazione Kaki Tree Project di Brescia.



L' obiettivo è quello di arrivare per la mattina di domani, martedì 9 agosto, alle ore 11.00 a Podere Lesignano nella Repubblica di San Marino a celebrare la tragica ricorrenza dello sganciamento della bomba atomica su Nagasaki.

La cerimonia si svolgerà proprio di fronte alla piantina messa a dimora il 27 febbraio scorso e discendente da quella sopravvissuta alla bomba atomica di Nagasaki. Questo, grazie al San Marino Montefeltro Green Festival.



Prima di recarsi a San Marino, alle ore 9,00, la delegazione sarà ricevuta ufficialmente nel municipio di Rimini e accolta dall'assessora con delega alla Pace, Francesca Mattei, insieme ad una delegazione del San Marino Montefeltro Green Festival.



Lo scorso anno, il San Marino Montefeltro Green Festival ha sposato il Kaki Tree Project For Europe, aprendo la strada a numerose relazioni.

Da quì è nata la possibilità di portare il proprio contributo al Festival della Pace di Brescia 2022, su invito del sindaco bresciano; di essere stati ospiti del Presidente Sergio Mattarella, prima nella sua residenza estiva di Castelporziano e quindi al Quirinale, dove si sono stretti rapporti con il Consigliere Tokuko Nabeshima dell’Ambasciata giapponese in Italia.



Da questa primavera il Kaki Tree Project di Brescia con il suo Presidente Francesco Foletti, l'assessora con delega alla Pace Francesca Mattei e l’ideatore del San Marino Montefeltro Green Festival Gabriele Geminiani, stanno lavorando sull’idea di portare il progetto Kaki, con il relativo percorso culturale con scuole e associazioni, a Rimini.



“La cultura è relazione, è incontro, è scambio, ed è l’opposto di autoreferenzialità praticata purtroppo in molti contesti istituzionali e politici. In quel caso è monocultura, destinata inaridire il terreno più fertile e le intenzioni più nobili” puntualizza Gabriele Geminiani.