Tornano i burattini a Poggio Torriana

| 10:27 - 08 Agosto 2022

Tornano i burattini presso il parco del Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana. Lunedì 8 agosto, nell’ambito della rassegna “Festival dei burattini”, organizzata dalla Fondazione Fo.Cu.S di Santarcangelo con il patrocinio del comune di Poggio Torriana, alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “Il tesoro di Sandrone” della Compagnia i Burattini della Commedia (Modena).



Sandrone, Sgorghiguelo e la Pulonia, i personaggi della tradizione modenese, sono impegnati in questa commedia in un viaggio che tocca la fame, l'amore e il desiderio di rivincita. Attraverso i classici ingredienti della commedia dell' arte e gli elementi delle farse tradizionali, la trama si svolge coinvolgendo anche un mago, un bandito, il dottor Balanzone nei panni del maestro e Gabiàn, ultimo arrivato nel teatrino dei burattini modenesi.



L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la sala teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana, Via Costa del Macello 10 loc. Poggio Berni.