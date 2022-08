Podismo, 7 Borgate Macianesi da record: Matteo Lucchese vince per la sesta volta

Sport

Pennabilli

| 10:01 - 08 Agosto 2022

La partenza e i protagonisti della gara.

Domenica 7 agosto a Maciano di Pennabilli, si è corsa la 25° edizione 7 Borgate Macianesi 2° Memorial Giacomo Rossi, la dura gara podistica sulla distanza di 12 chilometri, 2 giri da 6 km da percorrere 2 volte, che si corre interamente su percorso sterrato con salite e discese molto impegnative.

Lo start della gara è stato dato del Sig. Vittorio Draghi, ideatore della manifestazione nel 1980. La prima edizione fu vinta da Alessio Maurizio che domenica 7 agosto era al via assieme ad altri 400 partecipanti fra cui diversi amici di Giacomo Rossi.

Il Vincitore della 25° edizione è stato Matteo Lucchese (atletico Avis Caste San Pietro) che ha tagliato il traguardo con il tempo di 44 minuti 16 secondi, seguito da Rudy Magnaroli (Triiron) distanziato di 12” terzo l’atleta di casa dell’Atletica Rimini Nord Ismail El Haissoufi con un distacco di 45”. Matteo Lucchese vince per la sesta volta le 7 Borgate Macianesi.

In campo femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Gloria Barale (C.U.S. Torino) che ferma il tempo in 50 minuti e 18” conquistando il record femminile della corsa. Alle sue spalle Celeste Ferrini (Forlì Trail) distanziata di 48”, terza Sofia Guidi (Rimini Marathon) a distanza di 1’ e 10”. Matteo Barbero (atletica Alba) ha vinto invece il traguardo volante dedicato a Giacomo Rossi.