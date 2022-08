Cronaca

Misano Adriatico

| 09:41 - 08 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Tenta di rubare in casa ma viene sorpreso dalla proprietaria. La spintona e scappa via su un'auto che proprio lui aveva denunciato come rubata a luglio. Protagonista della vicenda, accaduta a Misano, un pregiudicato nordafricano. Rintracciato e bloccato dopo poco dai Carabinieri, aveva con sé anche un cellulare rubato ad una donna in provincia di Bolzano il 27 luglio. E' stato denunciato per rapina impropria, ricettazione e simulazione di reato.