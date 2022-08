Riccione, con un punteruolo minaccia due turisti: arrestato 19enne

Cronaca

Riccione

| 09:32 - 08 Agosto 2022

Minaccia due turisti con un punteruolo per rubare una catenina d'oro. Un 19enne è stato fermato in flagranza di reato dai Carabinieri di Riccione durante i controlli del fine settimana volti al contrasto della microcriminalità e al fenomeno delle cosiddette "baby gang". I fatti sono accaduti nello scorso weekend in viale Dante. Il giovane, con un complice non ancora identificato, ha minacciato la coppia con il punteruolo. In questo modo il complice ha strappato dal collo dell'uomo il monile. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che, grazie alla descrizione delle due vittime, sono riusciti a rintracciare il 19enne. Deve rispondere di rapina aggravata in concorso e si trova in carcere a Rimini.



Due ragazzi di origine nordafricana, maggiorenni, pregiudicati, sono stati denunciati per tentato furto e porto di oggetti atti ad offendere. I due avevano cercato di rubare un borsello all'interno di un furgone. Il proprietario si è accordo della situazione e ha dato l'allarme. I Carabinieri hanno rintracciato i due nel giro di poco. Uno di loro aveva con sé un coltello.







Un 17enne straniero è stato arrestato perché sul suo capo pendeva un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna per i reati di rapina, furto, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Un pregiudicato maggiorenne è stato denunciato per inosservanza del foglio di via.



Nel corso dei controlli tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente.