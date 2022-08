Don Mansueto compie 99 anni: la festa della comunità di Novafeltria per il prete dei record

Attualità

Novafeltria

08 Agosto 2022

La festa per don Mansueto.

Buon compleanno don Mansueto Fabbri. Il parroco di Novafeltria ha spento 99 candeline ed è stato celebrato domenica sera con una cena speciale al circolo Acli di Novafeltria. Una serata alla quale hanno partecipato una sessantina di persone, degustando il menù realizzato dalle iscritte al circolo. Don Mansueto, che ha da poco festeggiato un altro compleanno importante, quello del 75esimo anno di sacerdozio, ha compiuto 99 anni il 31 luglio. In una bella festa molto partecipata don Mansueto ha ricevuto l'affetto dei fedeli con i quali ha sempre avuto un grande rapporto di fiducia . Da 30 anni è alla guida della Parrocchia di Novafeltria. Nato a Torriana, nel corso della sua vita ha servito anche la comunità di Pennabilli per 45 anni. Parla 5 lingue, suona l'organo ed è stato uno dei primi a trasmettere la messa in streaming.