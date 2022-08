Calcio C, il Rimini a Padova si arrende solo su rigore: 1-0

Sport

Rimini

| 23:11 - 07 Agosto 2022

L'attaccante del Rimini Santini, ex di turno, nella morsa della difesa. (foto Padova Calcio).

Il Rimini fa una bella figura al Padova allo stadio Euganeo pur perdendo per 1-0 per un gol di Dezi su rigore a dieci minti dalla fine. Primo tempo senza occasioni su entrambi i fronti. Al 42′ la prima conclusione: sinistro di Kirwan, galeotti resinge

Nella ripresa al 6' occasione Rimini: doppia conclusione con Sereni che scalda le mani di Zanellati e Piscitella spara a lato di poco. Al 10' destro al volo di Delcarro, para Zanellati.

A metà tempo si abbassano i ritmi della partita. Al 33′ rigore per il Padova: Pasa stende Piovanello, l’arbitro indica il dischetto: Dezi non sbaglia. Al 39' il portiere del Rimini Galeotti in uscita a valanga su Vasic evita il 2-0, la palla arriva a Dezi il cui destro viene salvato quasi sulla linea da Pietrangeli. Al 41' sinistro alto di Tonelli.



Il tabellino



PADOVA: Donnarumma (1’ st Zanellati) Gasbarro (13’ st Piovanello), Germano (1’ st Belli), Ceravolo (1’ st Ghirardello), Russini (28’ st Valentini), Dezi (40’ Bacci), Gagliano (13’ st Ilie), Kirwan (13’ st Vasic), Curcio (1’ st Zanchi), Monaco (13’ st Cretella), Radrezza (13’ st Calabrese).

A disp. Fortin, Miccoli. Allenatore: Caneo



RIMINI: Galeotti, Laverone (17’ st Tofanari), Pietrangeli, Allievi (1st Antei), Haveri (29’ st Panelli), Delcarro, Tanasa (17’ st Pasa), Rossetti (17’ st Tonelli), Sereni (42’ st De Rinaldis), Santini, Piscitella (17’ st Gabbianelli).

A disp. Lazzarini, Bianchi, Nastase, Cherubini, Accursi, Zaccagno, Marconi, Acquistapace. Allenatore: Gaburro



Arbitro: Roberto Lovison di Padova (Marco Ceolin di Treviso e Andrea Torresan di Bassano del Grappa)



Rete: 79’ Dezi (rig)



Note. Angoli: 4-4. Ammoniti: Allievi.