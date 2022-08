Calcio Eccellenza, il Cattolica si è fatto sotto per Christian Longobardi

Sport

Cattolica

| 19:06 - 07 Agosto 2022

Christian Longobardi.



In casa Cattolica si sta lavorando alacremente per irrobustire la rosa attualmente molto giovane (nel test di Forlì hanno giocato tre 2005 e tre 2006 e di questi sei baby cinque erano dell’Academy).

Sono almeno tre le pedine che servono: due attaccanti e un difensore centrale. Da lunedì alla ripresa della preparazione allo stadio Calbi si aggregheranno l’attaccante Nicolò Maira, classe 2003 ex Lecco Primavera e l’esterno di centrocampo Tommaso Bombino, classe 2003, ex Monza. Si sta monitorando un centrale difensivo ex Siena, classe 2003.

Intanto è stata imbastita una trattativa con l’attaccante Christian Longobardi, classe 1982, la scorsa stagione al Forlì. Potrebbe essere questa la sua ultima stagione prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo che potrebbe cominciare l’anno prossimo proprio qui da Cattolica. La proposta è stata fatta, vedremo se sarà accolta. intanto sabato prossimo al calbi altro test contro il Domagnano, squadra del campionato sammarinese.