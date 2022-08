Meteo: sul riminese l'estate piacevole, tregua dall'anticiclone africano

Attualità

Rimini

| 18:38 - 07 Agosto 2022

Foto di Romagna Paddle Surf da Bellaria-Igea Marina...





Una blanda onda depressionaria interessa il Nord Italia apportando condizioni di variabilità, sebbene senza effetti particolari sul territorio riminese salvo per l’area appenninica, dove la probabilità di precipitazioni risulterà più alta tra lunedì e martedì. Flussi nord-orientali determinano anche un calo delle temperature rispetto al periodo precedente, con valori prossimi alla media del periodo.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 07\08\2022 ore 16:00



Lunedì 8 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: condizioni di spiccata variabilità con nubi sparse alternate a schiarite, più ampie al mattino mentre nelle ore pomeridiane tenderanno a formarsi addensamenti cumuliformi sui rilievi, associati a probabili temporali in sconfinamento alle aree di pianura e in forma più isolata alla costa,

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese tra 18 e 23 gradi, massime comprese tra 28 e 31 gradi.

Venti: inizialmente diretti dai quadranti settentrionali, di intensità debole o temporaneamente moderata e tendenti a divenire orientali dal pomeriggio. Dalla tarda serata rinforzo della ventilazione da Est su mare e costa con raffiche moderate o a tratti forti.

Mare: tra poco mosso e temporaneamente mosso tra mattina e pomeriggio, con moto ondoso in aumento dalla tarda serata fino a mosso o localmente molto mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 9 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: tra la notte e il primo mattino addensamenti sparsi associati a possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in rapido esaurimento con progressive ampie schiarite nel corso del giorno.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 18 e 23 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 24 e 27 gradi.

Venti: moderati nord-orientali con raffiche di forte intensità in area appenninica e temporanei rinforzi su mare e costa, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 10 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno.

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese tra 18 e 24 gradi, massime comprese tra 24 e 27 gradi.

Venti: moderati nord-orientali con temporanei rinforzi su mare, costa e area appenninica.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: flussi nord-orientali manterranno prevalenti condizioni di stabilità con tempo soleggiato fino a domenica salvo temporanei addensamenti ad evoluzione diurna in area appenninica che potranno dar luogo a brevi rovesci. Temperature massime senza variazioni significative e non superiori a 27-28 gradi.

Qui le previsioni dettagliate per Rimini