Rimini, rocambolesco incidente all’area di servizio: danni alle auto, ma nessun ferito grave. FOTO

| 18:35 - 07 Agosto 2022

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 7 agosto, a Rimini, in via Flaminia, al quartiere Colonnella. Nel tardo pomeriggio tre auto nell’area di servizio Vulcangas, per cause ancora da ricostruire, si sono scontrate violentemente, tanto che una delle tre, una Citroen, è finita sopra una Mini Cooper e una Ford Kuga. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi: una delle tre vetture, in manovra, si è scontrata con le altre due in sosta. Tanta paura per i coinvolti nel sinistro, fortunatamente, a parte danni notevoli alle automobili, nessuno ha subito ferite. Per il recupero e la messa in sicurezza dei mezzi è intervenuta un'autogru.