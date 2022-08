Covid Rimini: 217 casi, continua il calo settimanale. Un ricovero in meno

Attualità

Rimini

| 15:01 - 07 Agosto 2022

Bollettino Covid 7 agosto 2022.



Nella settimana dal 1 al 7 agosto il territorio riminese ha fatto registrare 1990 casi (217 quelli delle ultime 24 ore). Si conferma il calo dei contagi: una settimana fa le positività erano 2678, 3905 14 giorni fa, 5053 21 giorni fa.



In terapia intensiva si registrano un calo (-1, 5 totali), deceduto un 72enne.



In regione sei decessi totali, età media 85 anni, e 2467 nuovi casi. Rimangono 43 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, a fronte di 3 nuovi ingressi e 3 dimissioni.



I positivi al Sars-CoV-2 negli ospedali di tutta la regione salgono a 1463 (+23).