Basket C Silver, Angels: tesserato il centro Francesco Quaglia

| 13:56 - 07 Agosto 2022

Francesco Quaglia.





Angels Santarcangelo comunicano di aver raggiunto un accordo con l’atleta Francesco Quaglia, centro classe 1988 di 208 centimetri, per la stagione 2022/23.

Francesco ha calcato parquet importanti, nella stagione 2017/18 raggiunge i playoff di A2 con Derthona Basket. Esordisce poi in Serie A con Cantù. Negli ultimi anni fa la voce grossa nel campionato di Serie A2 e B tra Agrigento, Ancona e Imola. Lo scorso hanno ha vestito la canotta di Jesolo mettendo a segno 8.3 punti a partita.

Un colpo importante per i Dulca Angels che si assicurano un ragazzo di grandi valori umani e un giocatore tecnico con un bagaglio di esperienze importanti. Oltre che essere di riferimento in campo, sarà un esempio per tutti i nostri ragazzi giovani.

Un innesto importante a disposizione di coach Bernardi, inizia così a trapelare quanto per gli Angels la stagione a venire sarà un anno importante, ambizioso, a difesa di Santarcangelo.