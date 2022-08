Attualità

Rimini

| 13:11 - 07 Agosto 2022

Stefano Zamagni.



"Un'economia e una politica per le famiglie": questo il titolo dell'incontro che si terrà domani (lunedì 8 agosto), alle ore 21, in piazza Pascoli a Viserba.

Relatore dell'incontro Stefano Zamagni, professore ordinario di economia politica all'Università di Bologna.

L'evento fa parte del ciclo "I Lunedì di Viserba" organizzati dalla parrocchia di Santa Maria a Mare in collaborazione con Missio e l'Ufficio di Pastorale Sociale della diocesi.