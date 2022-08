Agente Vagnini, il terrore dei borseggiatori: ne fa arrestare altre tre al mercato

Cronaca

Rimini

| 12:22 - 07 Agosto 2022

Ancora in azione, contro i borseggi, il Sovrintendente della Polizia Penitenziaria Mauro Vagnini, un vero incubo per i borseggiatori: ieri mattina (sabato 6 agosto), durante il mercato cittadino, Vagnini ha notato tre donne intente a rubare un portafoglio dalla borsa di un'altra donna, impegnata a osservare la merce tra i banchi. I Carabinieri, che stavano pattugliando l'area in borghese, sono stati allertati dall'agente: hanno fermato e arrestato le tre donne, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.