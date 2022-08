Rimini, ladro alla spiaggia libera porta via zaino e 170 euro

Cronaca

Rimini

| 12:17 - 07 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Ieri pomeriggio (sabato 6 agosto) un "predone" di spiaggia è finito in manette dopo aver rubato uno zaino nella spiaggia libera all'altezza di piazzale Boscovich. Il giovane, un 30enne nordafricano, ha approfittato di un momento di distrazione di alcuni turisti per portar via loro lo zaino, con all'interno il portafoglio e 170 euro. All'uscita della spiaggia è stato però notato e fermato dai Carabinieri. Con sè il 30enne aveva altro denaro, che è stato sequestrato, in quanto il giovane, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, non ha un'attività lavorativa.